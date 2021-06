140 jaar oude boom in Deurne was een plek voor rust, een praatje en gezelligheid

INGEZONDEN OPINIEDEURNE - In Deurne werd vorige maand een majestueuze boom van 140 jaar oud verwijderd omdat deze ziek en daarom een acuut gevaar voor voorbijgangers zou zijn. De meningen over de overlevingskansen zijn echter verdeeld.

Toen ik onlangs op Facebook de ingekomen berichten doornam kwam daar opeens onthutsend nieuws voorbij, voorzien van veel commentaar: een oeroude beukenboom van om en nabij 150 jaar oud was gekapt. Ik las verder. Verdraaid. Het was vlakbij huis gebeurd. In Deurne op het stationsplein.

Ik vloekte. Alwéér, mompelde ik. En er waren in het verleden al zo veel bomen in en rond Deurne gekapt. Verwoede pogingen van bewoners en Stichting Boombelijd om dit te voorkomen haalden vaak niets uit.

Een dag later stapte ik op de fiets, trapte naar het station en bekeek plaats delict. In plaats van de vertrouwde boom lag daar een immens grote vierkante zandbak met bruin zand en verdwaalde houtsnippers. De resten van een majestueuze boom. In het midden van de zandbak een diepe zwarte plek. Het beeld van een bominslag flitste even door me heen. Hier had hij gestaan: de beuk die stormen en oorlogen had overleefd. Waar vele generaties van gaande en komende reizigers onderdoor hadden gelopen.

Staren naar een zwart gat

Ik werd er heel verdrietig van. Staarde naar het zwarte gat. De reus was niet meer. ‘Triest hè,’ zei een man die naast me kwam staan, ‘hij was nog goed. De kruin zat vol in blad. En er zaten vogelnesten in met eieren. Schandalig.’ Ik schrok. In het broedseizoen mochten er toch geen bomen worden gekapt? Dat wist toch iedereen?

Uit sociaal, historisch en cultureel oogpunt had de oude beeldbepalende kolos nooit mogen vallen. Hij behoorde aan het publiek. Onder de wijd uitwaaierende takken ontmoetten mensen elkaar, ouderen en jongeren. Het was een vertrouwde plek voor rust, een praatje, gezelligheid, ontmoetingen en herinneringen aan de liefde. Duizenden verliefde stelletjes hadden immers hun namen met hartjes en pijlen in de schors van de boom gekerfd.

De burger had in deze zaak geen stem gehad. De gemeente Deurne ging haar eigen gang. Op 20 mei in alle vroegte was de beuk tegen de vlakte gegaan. De onderhandelingen daarover met Stichting Boombelijd waren nog in volle gang. In deze stichting zitten deskundigen die zich hard maken om Deurne groen en bomenrijk te houden.

Tevoren had de gemeente advies gevraagd aan onderzoeksbureau Cobra maar dat advies werd terzijde gelegd. Wat waren de argumenten van de gemeente om toch door te zetten? Cobra zag overlevingskansen voor de bejaarde beuk, keek naar het volle bladerdak, dacht aan de broedende vogels en adviseerde om met een kraan dode takken te verwijderen en de boom in leven te laten.

De praktijk had geleerd dat bomen vaak uit zichzelf een verrassend herstel vertonen. De oorzaak hiervan ligt in het feit dat de wortels van ouder wordende bomen een diepere grondlaag van klei of leem bereiken die rijk is aan vocht en voeding waardoor vanzelf herstel van de bomen optreedt.

Kappen scheefstaande treurwilgen

Het verslag van bureau Cobra is openbaar en iedere inwoner van Deurne heeft recht op inzage. Dat geldt ook voor besluitvormingen van de gemeente. Maar … waar is dat verslag?

Een ander onzalig eerder uitgevoerd plan van de gemeente bestond uit het kappen van scheefstaande treurwilgen langs het beekje de Vlier in het Heiakkerpark. Een prachtig stukje natuur. Verdwenen. Waarom? Onnodig volgens Boombelijd. Een kapvergunning ontbrak.

En hoe staat het met het beleid van de gemeente – om maar eens een zijstraatje te noemen - inzake het verschijnsel versteende tuinen? Dat heeft ook met behoud van natuur te maken. Ze zijn in opmars, de versteende tuinen. Elk stukje groen, elk grassprietje wordt geweerd tussen de keien, de tegels, bakstenen, stoeptegels, grind. Wat een fantasie. En wat een ramp voor het milieu. Ook dit zijn, net zoals het onnodig kappen van bomen, overtredingen van natuurwetten. En dit moet zwaar beboet worden.

Deskundigheid en betrouwbaarheid van de gemeente wordt inmiddels door velen in twijfel getrokken.