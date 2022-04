40 jaar, dat getal knaagde toch wel op de achtergrond

Column De dienst­plicht is lang geleden afgeschaft omdat het te veel gedoe met zich meebracht

De laatste weken laait naast de discussie over het versterken van onze troepenmacht, ook die over het herinvoeren van de dienstplicht weer op, omdat de oorlog in Oekraïne ons wijst op onze defensieve kwetsbaarheid. Je hoeft bij de grens bij wijze van spreken maar een sloot over te springen en je hebt ons land al bezet.

12 april