75 jaar bevrijd, maar hebben we iets geleerd?

75 jaar zijn we bevrijd van een gruwelijke oorlog, maar juist nu komt het extra hard binnen. Niet alleen omdat we het niet samen konden vieren en herdenken, ook niet omdat onze koning voor het eerst zijn eigen familie aan de tand voelde over haar rol in de oorlog, maar vooral omdat de mensen die de oorlog bewust hebben meegemaakt nu opgesloten zitten en het meest verwaarloosd worden in het bestrijden van vijand nummer 1: het coronavirus. Mensen sterven omdat er niet genoeg bescherming is en - en dat is misschien nog wel erger - kwijnen weg van eenzaamheid en verdriet, omdat ze opgesloten zijn en niet snappen wat er aan de hand is.