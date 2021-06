Aan elk bezoek hield ik een boos en beroerd gevoel over

Het is toch een verschil of je op straat mensen berispt en beboet of bij ze thuis de huisraad in beslag moet nemen of zelfs uit huis zetten. Dan heeft je beroep erg pijnlijke en verstrekkende gevolgen. De overheid speelt hier een grote en (te) vaak kwalijke rol in, op landelijk en gemeentelijk niveau. In een bewogen opiniestuk van Dré Rennenberg van Ouderen Appèl in onze krant las ik dat de gemeente Eindhoven in de pandemie-periode al 59 gezinnen uit huis heeft laten zetten. Hoe terecht of onterecht die gevallen zijn kan ik niet beoordelen, maar ik schrok er wel van. Dat is bijna een gezin per week, terwijl het voor veel mensen door de pandemie om allerlei redenen een moeilijke en onzekere tijd is geweest, qua gezondheid en financieel. Des te schrijnender is dat de gemeente de afgelopen tijd ruim veertig miljoen winst heeft gemaakt.