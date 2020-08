Aangename verkoeling, met een beetje hulp van corona

Een prima manier van verkoeling zoeken lijkt me. Zeker in vergelijking met het vullen van zwembadjes. Want dat mag wegens een dreigend tekort aan drinkwater eigenlijk niet meer. Aan dat laatste zullen wij ons houden. Al komt dat vooral door het formaat van ons tuintje en wat er desondanks allemaal in staat. Loungebank, zandbak, schommel. En een kweekbak vol zieltogend aardbeiengroen, ooit in een pedagogische opwelling gekocht om onze kinderen te leren ergens voor te zorgen. We hadden ook voor cavia’s kunnen kiezen, of konijnen, maar laten we zeggen dat het vanuit dierenwelzijn goed is dat het planten zijn geworden.