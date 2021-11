Aanvaard vertrek Shell als feit en ga op de blaren zitten; verhuizing op korte termijn geen aderlating

Maar de echte reden is het feit dat hier dividendbelasting wordt geheven en daar hebben ze in het buitenland geen trek in. Hier past echter geen morele verontwaardiging maar het aanvaarden van de realiteit. Grote instellingen zijn in wezen amoreel, niet de individuele mensen maar het systeem, en laten binnen ruime grenzen altijd het geldelijk belang prevaleren; zeg maar survival of the fittest. Het grootse deel van de aandeelhouders is gevestigd in het buitenland. Die passen ervoor dat er met hun geld in ons land leuke dingen voor de mensen worden gedaan. Ze hebben gewoon geen voeling met de binnenlandse noden van ons land. Verwar fatsoenlijk intermenselijk gedrag vooral niet met hoe grote instellingen zich in de maatschappij opstellen. Aanvaard dit als een voldongen feit en ga op de blaren zitten.

Een middelmatig politicus

Rutte had dit een paar jaar geleden goed door maar kreeg de handen niet op elkaar voor de afschaffing van de dividendbelasting. Hij ging tenslotte door de knieën voor het vermeende rechtvaardigheidsgevoel van de linkse elite en het stemvee dat achter hen aanloopt. Dit bestempelt hem als een middelmatig politicus. Hij had met zijn portefeuille moeten zwaaien maar hij bleek te veel aan het pluche te hechten. Persoonlijk belang ging bij hem voor het landsbelang. Resultaat: Unilever en de Koninklijke weg uit Nederland.

Natuurlijk, de door die bedrijven opgebouwde structuren hier te lande gaan niet meteen voor ons, in casu de minister van financiën, verloren. Een relatief kleine wijziging nu, nl. het vertrek van tien of twintig hoogbetaalde bestuurders is geen grote aderlating. In de loop van de tijd zal het aandeel van Nederland in Shell en Unilever wel verder afkalven. Denk aan de supertanker die ergens in het Kanaal en verderop kleine stuurbewegingen maakt om in de juiste positie voor de Waterweg uit te komen. Investeringsbeslissingen worden vanaf heden in Londen genomen. Die zullen niet altijd, en naarmate de tijd vordert nog maar zelden, in het voordeel van Nederland uitvallen.

Quote ASML is ideaal voor ons land, producten worden in het buitenland verkocht en levert een grote geldstoom in onze richting op

Het meest waardevolle bedrijf van Nederland, gemeten naar beurswaarde, is ASML. De beurswaarde bedraagt 300 miljard euro. Dit is twee keer zo veel als Shell. Blijven we koppig vasthouden aan het eigen gelijk en gaan we dat bedrijf ook verkwanselen? Voor ASML geldt hetzelfde als voor Shell: het grootste deel van de aandeelhouders is gevestigd in het buitenland. Een bedrijf als ASML is ideaal voor ons land. Het overgrote deel van de productie wordt in het buitenland verkocht en levert een buitengewoon grote geldstoom in onze richting op. Alle werknemers, velen woonachtig in de ruime omgeving van Veldhoven, worden daarvan betaald en ook het grote aantal toeleveringsbedrijven die halffabrikaten leveren. De belastingopbrengsten die dat oplevert overtreffen vele malen de opbrengsten uit dividendbelasting.

Geloofstukken van links

Maar ja, dan zijn er de geloofstukken van links die in alles wat het bedrijfsleven betreft, behalve de werknemers, de hand van de duivel zien. China zou er een lieve duit voor over hebben ASML in handen te krijgen. Naar verwachting zal de Chinese economie over 10 jaar die van de USA in alle opzichten verre overtreffen. Ze beschikken dan over zoveel geld dat ze met gemak ASML kunnen overnemen voor het dubbele van de dan geldende beurswaarde. Dat zou de aandeelhouders wel aanstaan.

Henk Kuiken uit Veldhoven is emeritus hoogleraar industriële wiskunde aan de TU/e.