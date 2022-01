Aarsgewei en kontexpansie

Column Met Nadine klettert vijftig jaar vrouwen­eman­ci­pa­tie tegen de vlakte

Nadine Tallier is geen Franse actrice die ieder zich lekker helder voor de geest zal hebben. Ik ook niet. Ze figureerde in een oude film die ik onlangs voorbij zag komen. Ik heb dan de eigenaardige gewoonte op te zoeken wie zo iemand is. Was ze wellicht een beroemdheid in haar tijd? Een aankomende ster? Of een figurante waar niemand ooit meer iets van gehoord heeft?

19 januari