Acht uur 's avonds. Een fijn moment

Goed, er was een incidentje met een kraaltje. Dat zat ineens - zomaar, per ongeluk, door kaboutertjes ofzo, want zelf bezweert hij er niets mee te maken te hebben - in zijn neus. Nooit, werkelijk nog nooit, hebben onze kinderen iets in hun neus gestopt. Wat meer geluk dan wijsheid is. Maar dit leek mij een ronduit beroerd moment om het alsnog mee te maken. In mijn hoofd was de huisartsenpraktijk veranderd in een decor uit een horrorfilm. Met bleke, in ellebogen niezende zombie-achtigen en hulpverleners in angstaanjagend anonieme witte pakken. Ondertussen had vriendlief de tegenwoordigheid van geest de kleuter zijn neus te laten snuiten. Crisis afgewend.