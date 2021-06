Achtervolgd door een stadszwijn

Blijkbaar worden alle winkelende bejaarden op de hielen gezeten door hele families zwijn die de boodschappentassen proberen buit te maken. Daar hebben wij gewoon scooterboefjes voor. De Romeinen hebben in hun roemruchte verleden zo’n beetje de hele wereld in de pan gehakt maar een pan gehakt maken van deze wilde zwijnen wil maar niet lukken. Waar zijn Julius Caesar en Obelix als je ze nodig hebt? Er wordt vooral gesteggeld over wie welke taak op zich moet nemen. De varkens vinden het prima, nog even en ze gaan met metro of tram richting Vaticaan (‘bedankt voor het eten’), onderweg alle vuilnisbakken plunderend.