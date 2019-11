Actievoerders en kinderen draaien zich vast warm

Column Een sterrenhe­mel is stil

29 oktober Een maand geleden stond ik op een berg in Frankrijk. Dik vijfhonderd kilometer van huis, dik vijfhonderd meter boven de zeespiegel. Pikdonker was het. De hemel was bezaaid met sterren. Het liep tegen tweeën in de nacht. Ik was niet de enige die omhoog keek en zweeg. Alle andere acht bandleden en onze geluidsman hadden ook het hoofd in de nek liggen.