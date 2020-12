‘Ademen’: eb en vloed van een vurige relatie

Wat: toneelvoorstelling ‘Ademen’ door Het Nationale Theater

Waar: Parktheater, Eindhoven

Wanneer: donderdag 3 december. Het theatergezelschap speelt morgen nog de twee monologen ‘U bent mijn moeder’ en ‘Kraps laatste band’. Zaterdag de dubbel ‘Liefdesverklaring’ en ‘Tom Pain (op niets gebaseerd)’.

‘Laten we het gewoon doen’ roept de man even vastberaden als bevreesd op het keerpunt in de voorstelling ‘Ademen’. Hetzelfde ‘doen’ als Het Nationale Theater (HNT) ook uit wil dragen om weg te komen uit de verstarring waar we door het virus allemaal in terecht lijken te komen. Een doen dat bijna klinkt als een noodkreet in een theaterlandschap dat onder verdroging en verdorring in de vergetelheid lijkt weg te zinken door alle beperkingen die keer op keer worden opgelegd. Laten we samen weer zoeken naar betekenis in zalen die zich daar zo goed voor lenen.

Ademen gaat over het leven, over relaties, over zin. Een man en een vrouw en dan de vraag ja of nee een kind. In een stortvloed strooien Mariana Aparicio Torres en Bram Suijker de tekst van Duncan Macmillan over ons uit. Over alles wat je kunt bedenken om wel of niet die alles bepalende stap te zetten. Praten, praten, praten om vat te krijgen op al die emoties van verlangen en angst.

Regisseuse Noël Fischer overlaadt ons eerst met al die woorden, om pas verderop gas terug te nemen in een prachtig verstild moment, waarin de man praat tegen de vrouw die ligt te slapen op zijn borst. De acteurs moeten alles uit zichzelf halen op een decor dat uit niet meer bestaat dan een getekende cirkel. De belichting is bijna statisch. Geen muziek. Torres en Suijker draaien om elkaar heen, trekken elkaar aan en ontladen de spanning in verwijten en omhelzingen. Het landschap van hun relatie vult langzaam maar zeker de ruimte in een eb en vloed die een vurige relatie nu eenmaal tekent.

HNT heeft nog twee avonden met diepgravende monologen voor de boeg in het Parktheater. De handen zijn weer uit mouwen. Aan het publiek om ook die voorstellingen tot een succes te brengen, door zich te laten inspireren en mee te denken. Doen.