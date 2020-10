Ik herinnerde me ineens dat die nacht het tweede en laatste debat tussen Trump en Biden gehouden werd, waar ik erg nieuwsgierig naar was, zeker omdat het de eerste keer volledig uit de hand was gelopen. De avond tevoren had ik naar een speech van Obama geluisterd, die zich de laatste twee weken voor Biden inzet. Ademloos had ik naar de voormalige president geluisterd en gekeken. Wat een stijl, wat een woordkeuze, rust en overtuiging. Haarfijn, subtiel en messcherp fileerde hij tot in de details zijn opvolger: diens waanideeën, narcisme, racisme, vrouwenhaat en vooral: de absurde ontkenning van de ernst van het corona-virus.