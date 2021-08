Afghanistan kind van rekening van internationale bemoeizucht; Morele plicht tegenover lokaal personeel

INGEZONDEN OPINIEGELDROP - Sinds de VS en de NAVO en dus ook Nederland tot het besef kwamen dat met hun inzet en inspanningen in Afghanistan geen eer was te behalen, trokken zij hun handen ervan af en verdwenen schielijk van het toneel.

De Afghaanse bevolking bleef met lege handen achter in onzekerheid en angst voor de wraak en vergelding van de Taliban. In een paar weken leidden de opmars en gewelddadigheden van de Taliban tot een totale overrompeling van het door de westerse partijen gesteunde regime. Nog geen twee weken geleden relativeerde een generaal op tv die opmars nog. Denk nou niet dat het zo snel gaat met de Taliban, zei hij. Met hun 65.000 man moeten zij het opnemen tegen het Afghaanse leger van 300.000 man en een luchtmacht. Ook president Biden, die toen hem gevraagd werd of de Taliban Afghanistan gaan overnemen, wees op de krachtsverhouding met dezelfde cijfers.

Beiden hebben blijkbaar weinig geleerd van de Vietnamoorlog, waar de massale bombardementen en het misdadige gebruik van “AgentOrange”, de tunnelratten van de Vietcong, niet klein hebben gekregen. De guerrillaoorlogen van de laatste eeuw hebben aangetoond hoe effectief ze kunnen zijn.

Hoe dan ook: de bevolking is altijd de dupe. Hun hoop op rust, veiligheid en vrede, hun vertrouwen in de internationale gemeenschap is wreed de bodem ingeslagen. Zij zijn de prooi geworden van de Taliban. Dit geldt in het bijzonder voor de lokaal geworven en gerecruteerde medewerkers zoals tolken, chauffeurs, keuken- en schoonmaak personeel. Zij worden door de Taliban beschouwd als overlopers en collaborateurs. Als dan blijkt dat de regering en in het bijzonder Defensie nauwelijks bereid zijn om in de bres te springen, dan vraag ik mij af waar onze morele verplichting blijft.

Persoonlijk heb ik een vergelijkbaar situatie meegemaakt in november 1996 in Uvira, Zaïre. Omdat de toestand levensbedreigend werd, besloot UNHCR het internationale personeel te evacueren. De lokale medewerkers moesten zich zelf zien te redden. Het had heel weinig gescheeld of we werden door het lokale personeel gegijzeld. Ook hier was dit personeel beducht voor represailles en verwachtte hulp en steun van de VN/UNHCR.

Voor lokaal personeel net zo (moreel) verantwoordelijk

Een belangrijke les voor ons en de VN/NAVO: je moet voor het lokaal gerekruteerde personeel net zo (moreel) verantwoordelijk zijn als voor je eigen mensen.

Tenslotte, ik begrijp heel goed hoe onze vrouwen en mannen veteranen zich voelen. Zij hebben hun uiterste best gedaan om de Afghanen een beter en veiliger leven te bezorgen en zien nu dat hun inzet en inspanningen teniet worden gedaan. Het is een schrale troost, maar wees ervan verzekerd dat velen met mij vinden dat jullie goed werk hebben gedaan en dat het niet aan jullie ligt dat het zo moest aflopen. Sterker nog: dat vinden de Afghanen die jullie hebben geholpen ook!