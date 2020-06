Alfalfa en mijn voedselarmoede

Mijn ex stuurde de lijstjes per telefoon, waarna ik ze uitschreef. Bij sommige lijstjes kreeg ik spontaan hoofdpijn, omdat ze een aantal artikelen bevatten waar ik nog nooit van gehoord had. Wat was alfalfa? Of parelcouscous? Of kikkererwten? Dat werd heel wat vragen aan supermarktpersoneel, want ik wist bij god niet wat het was of waar het stond. Met de nodige reserve fietste ik naar een grote supermarkt in de buurt van het huis van mijn hypotheek, omdat ik dan minder ver zou hoeven te sjouwen.