Algemeen Belang Asten pleegt kiezersbedrog door nu pas te verklaren dat nummers één en twee niet in de raad willen

Column In de kringloop­win­kel was het rustig, alsof de mensen liever gingen stemmen, want dat was nog goedkoper

Op elke straathoek van de stad schreeuwden politieke partijen met windstille kreten om aandacht, anders keek ik wel in een gezicht dat me vreemd was. In de meeste gevallen dan, want soms zag ik een gezicht dat me maar al te bekend voorkwam en dat ik liever over het hoofd zag.

17 maart