Alle weken van het jaar een DDW

column Zij begint nog aan haar reizen, mijn toekomst is de achteruit­kijk­spie­gel

24 oktober Wat is er toch aan de hand in Zuid-Amerika, vroeg een journalist zich in onze krant af, bij een verhaal over de vele puinhopen op dat continent. Nou, volgens mij is het nooit anders geweest daar. Corrupte regimes die de bevolking uitbuiten en bloedig opstanden neerslaan, armoede, geweld, inflatie: ze tellen in die hoek vele gezichten en zijn van alle tijden. Waarom?