Alleen al voor het volksfeest op Koningsdag moet Nederland het koninklijk huis in ere houden

Column Lijf vol vlekjes, hoge koorts en 27 bellers voor me bij de huisartsen­post

‘U bent beller 28. De wachttijd is meer dan vijftig minuten’. Ik kijk naar de zesjarige. Z’n lijf onder de rode vlekjes, z’n temperatuur onbedaarlijk hoog, jammerend over hoofdpijn. Het is zaterdagavond en nee, ik kan eigenlijk niet wachten op de 27 bellers voor me bij de huisartsenpost. Ik heb m’n kind nog nooit zo ziek gezien en dokter Google heeft al vele diagnoses gesteld, waarvan ik de ergste - meningokokken - maar niet weg gerelativeerd krijg.

20 april