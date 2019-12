Allemaal waar en allemaal beter, maar toch

column Jeugdige toekomst en een donkere sluier van verlies

10:00 Gevoelsmatig hadden het twee verschillende kerstdagen geleken. De een gekleurd door een jeugdige toekomst, over de andere hing een donkere sluier van verlies. Het leek of het leven zich samenbalde in twee uitersten, die ver van elkaar stonden. De uitersten hadden zich verdeeld over twee plekken, in Tilburg en in Nederweert, rond twee uitgebreide dissen, vergezeld door glazen wijn.