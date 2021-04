Alles begint met een wild plan

Nee hoor, ik zit goed hier. En dat vinden meer mensen, want regelmatig ligt er een briefje in de bus met de vraag of ik mijn huis niet wil verkopen. Nou, nee dus. En toch werd ik deze week wel heel nieuwsgierig toen er een brief van een makelaar werd bezorgd. Of ik niet groter wilde gaan wonen in een dorp verderop.

We hebben het er wel eens over. Dat we later als we echt oud zijn niet naar een bejaardenflat of verpleeghuis willen en het liefst met een paar mensen in een groot huis of complex zouden wonen. Zodat je niet alleen bent, kosten kunt delen, een beetje op elkaar let. Allemaal wilde plannen, nog niks serieus.