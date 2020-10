Alles beter dan de avondklok

column Dat dringende advies van Rutte moet snel veranderen in een verplich­ting

10:00 Met extra interesse fietste ik dit keer naar de supermarkt, of het dringende advies van de regering ook nageleefd werd om mondkapjes te dragen. Over die mondkapjes gaat het al lang en al helemaal in de afgelopen dagen. Ik zag door het winkelraam dat de caissières ze droegen, maar niemand in de rij klanten. Bij de ingang krulde ik mijn mondkapje achter de grote oren, liep naar binnen en pakte een winkelwagentje, hoewel mijn boodschappenlijst nog korter was dan de lontjes in deze dagen.