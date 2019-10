Als een oude schuit doorkliefde ik de waterplassen

Column Honger naar letters

7 oktober Of het nou enkel mijn gemoedstoestand was die door de vallende blaadjes een klap te verduren had gekregen, of dat er daadwerkelijk een virus door de grijze herfstlucht woei, durf ik niet te zeggen. Feit was dat ik me niet lekker voelde. Een vijfje, zoals dat bij ons in de vriendengroep heet. Geen vier, waarmee een dag in bed zwelgend van zelfmedelijden gerechtvaardigd zou zijn geweest, maar een labbekakkerige semi-onvoldoende; net niet slecht genoeg om je zonder schuldgevoel ziek te melden.