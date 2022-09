Als fan van Van der Poel ben ik inmiddels ook gewend aan rare dingen

In Drenthe zag ik brede weilanden traag langs oneindig asfalt gaan, met veel omgekeerde vlaggen

Vlak voor mijn alweer afgelopen zomervakantie, was ik op een zaterdagmiddag onderweg van Eindhoven naar Norg. In dat Drentse dorp traden we ’s avonds op met de soulband waarvan ik de drummer ben. Het was een rit van 250 kilometer.

6 september