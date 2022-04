Als ik Poetin was zou ik m’n eigen onderbroek niet eens vertrouwen

En zo kregen we het laatst op een feestje ook over Poetin. Over dat hij vast een hele dominante moeder had (het is volgens amateurpsychologen namelijk áltijd de schuld van de moeder). En over zijn paranoia. Want natuurlijk lijdt hij daar aan. Logisch. Wie zelf niet kijkt op een spion meer of minder en bovendien bereid is gif in onderbroeken van vijanden te stoppen, verwacht van anderen hetzelfde. Als ik Poetin was, zou ik m’n eigen onderbroek dus met diep wantrouwen bekijken.