Als je Annechien hoort klinkt het toch minder moedeloos

Annechien is niet alleen meestal smaakvol en stoer gekleed, ze oogt en klinkt van zichzelf ook stoer. Ze is de ultieme Voice of Holland, al kijk ik daar nooit naar, omdat ik genoeg heb aan de voice van Annechien. Zelfs truckers, gewend aan de vlam in de pijp, dansen in lijn op de stem van Annechien, zag ik ooit in een mooie asfalt-reportage.