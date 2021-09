Als je Lady Aïda in de stad tegenkwam, werd het lichter

Column ‘Ik haat ze allemaal en ik hoop dat ze allemaal de tering krijgen’

25 september Tsja, die Troonrede. De boodschap van de koning was dat er ‘veel onrust en onzekerheid is, maar Nederland is en blijft een goed land om in te leven'. Zegt hij dat ook even persoonlijk tegen de slachtoffers van de toeslagenaffaire? Eens kijken wat hij dan voor antwoord krijgt.