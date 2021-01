Als levensveteraan weet ik dat de storm ook weer gaat liggen

Ik had een tijd lang het nieuws op onze website gevolgd en het duizelde me. Bij het PSV-stadion werd de fanshop uit voorzorg gebarricadeerd. In Den Bosch ruimden vrijwilligers het puin van de voorbije avond op. Marco Kroon zocht daar weer eens het nieuws door aan te bieden met een aantal veteranen gebouwen te beveiligen. De harde kern van voetbalclubs wilde voorkomen dat jong tuig vernielingen in hun mooie stad aanrichtte. Met zulke vrienden had je geen vijanden meer nodig.