‘Als prijzen voor de boer verdubbelen, is verkleining van de veestapel beter mogelijk’

Verdubbel de prijzen van agrarische producten

In haar column over de vogelgriep constateert Daphne Broers dat een pluimveehouder bij een betere prijs liever minder kippen houdt. Daar ben ik het volledig mee eens. Deze conclusie is door te trekken naar de hele agrarische sector. De melk- en eierprijzen zijn nog nagenoeg hetzelfde als 50 jaar geleden.

Veel politieke partijen willen duurzame landbouw. Als de prijzen voor de boer nu eens om mee te beginnen verdubbeld werden, dan zou er met meer recht gesproken kunnen worden over een verkleining van de veestapel. Veel problemen met bouwen en milieu zouden als sneeuw voor de zon verdwijnen.

Jan Verhagen, Sint-Oedenrode

Kennedylaan in tunnel is onzinnig plan

Natuurlijk is er grote woningnood. Dat was voor mij en mijn man rond 1970 ook al een groot probleem. Wat waren we gelukkig toen we een klein en niet te duur huis konden kopen langs de Kennedylaan. Het staat er 45 jaar later nog steeds en is inmiddels bijna 100 jaar oud.

Zoals iedere ochtend zit ik lekker met m’n krant aan een ontbijtje als een groot artikel me vertelt dat GroenLinks het plan heeft om de Kennedylaan te ondertunnelen en er woningen bovenop te zetten. Als dit plan doorgaat wordt het een jarenlange puinhoop pal voor mijn deur. En als het klaar is komt ‘s ochtends niet meer het eerste zonnetje in huis.

Eigenlijk hoop ik dat het net zo’n plan is als de Catharinakerk bovenop een flatgebouw. Het kost een paar centen om het te laten onderzoeken maar ergens zullen er wel een paar intelligente personen rondlopen die het een onzinnig plan vinden. Ben ik egoïstisch als ik dat hoop?

Ans Janssens, Eindhoven

Verkiezingsposter groter dan toegestaan

Blijkbaar heeft CDA-wethouder Stijn Steenbakkers zich ‘schuldig gemaakt’ aan het aanplakken van een poster die veel groter is dan toegestaan. En wie staat er weer voorop om daar stennis over te maken? D66-gemeenteraadslid Jorien Migchielsen! Dezelfde die twee jaar geleden ophef maakte over een onschuldige foto van burgemeester John Jorritsma met een carnavalssjerp met het opschrift ‘blokkeerfries’.

Mevrouw Migchielsen, hebt u nu wérkelijk niets beters te doen voor de Eindhovense gemeenschap of denkt u dat D66-stemmers u hiervoor in de gemeenteraad hebben geposteerd?

Kees Retera, Eindhoven

Woningen in oude hal meerwaarde buurt

Laat de starters- en studentenwoningen Hamsterstraat in Eindhoven een feestje worden voor iedereen! Het plan transformeert een oude bedrijfshal in een interactieve omgeving voor starters, studenten en omwonenden.

In Eindhoven en in de rest van Nederland is de strijd om ruimte alsmaar feller geworden. Uitbreiden voor een nieuwe woonwijk is vaak geen optie.

Mooi is het dan ook dat oude, vervallen locaties getransformeerd kunnen worden, zeker wanneer dit ook meerwaarde voor de omgeving biedt. We moeten hierbij zorgvuldig omgaan met wensen en rechten van omwonenden met daarbij in het achterhoofd dat we in Eindhoven een gigantische woningopgave hebben.

We zijn ervan overtuigd dat initiatiefnemers en omwonenden er samen uit komen, met een mooi plan voor studenten en starters én met oog voor omwonenden. Dit is in Eindhoven geen luxe probleem maar bittere noodzaak gezien het trage tempo met betrekking tot woningbouw.

Bart Gerlings, Eindhoven

Gauw uit met pret voor ‘Vertrumpte’ Baudet

De column van Jos Kessels is doorgaans gespekt met rake opmerkingen. In de aflevering ‘Vertrumpen’ (ED 23-2) sabelt hij de ex-president van Amerika en Baudet spreekwoordelijk neer met hun grove leugens! Trump is al gedumpt, en voor Baudet is het gauw uit met de pret!

Bernard Janssen, Gemert