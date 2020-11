Als we ongevaccineerd de Ikea niet meer in mogen, zijn mensen vlot van hun dwaasheid genezen

column Eindelijk kon ik weer eens iets vasthouden, doorblade­ren en ruiken

19 november Niets is toevallig en dus is het stemmige zwart van de omslag goed gekozen. Net als het prachtige diepblauw van het titelblad. Het zwart staat in mijn ervaring voor de wat sombere kant van deze coronatijd terwijl het warme blauw overkomt als troostend.