Alsmaar doorgaan ondanks signalen is de valkuil van de burn-out

INGEZONDEN OPINIEEr hangt volgens menig publicatie een ware ‘burn-out hause’ boven ons hoofd als gevolg van de corona pandemie en de maatregelen om deze te bestrijden. Werkgevers, Arbo-artsen en HR adviseurs breken zich het hoofd over preventie en adequaat en efficiënt herstel als het onverhoopt zover is gekomen.

Acceptatie is het sleutelwoord voor preventie en vooral ook voor het tijdig beginnen van het herstelproces. Hoe eerder iemand zich neerlegt bij hoe het op enig moment is en wat daarbij hoort aan gevoelens, gedachten en fysieke problemen, hoe sneller en vooral effectiever de weg naar herstel kan worden ingezet.

In de praktijk is het telkens weer afwachten in welk stadium iemand hulp vraagt. Daarbij geldt nadrukkelijk: hoe eerder, hoe beter. In het ideale geval gaat men begeleid het proces van acceptatie en overgave in, want het is een moeilijke en eenzame periode.

Moeheid, piekeren, onzeker voelen

Er is voor betrokkenen nogal wat tijdwinst te behalen indien adequaat wordt gereageerd op de eerste symptomen van het mogelijk hebben van een burn-out, het overwerkt of overspannen zijn. Langdurige en extreme moeheid neigend naar uitputting, slecht slapen, stemmingswisselingen, piekeren, kwetsbaar en onzeker voelen, geen uitzicht en perspectief zien, somberheid en ‘er komt weinig meer uit mijn handen’, zijn veel voorkomende klachten.

Vaak in combinatie met uiteenlopende lichamelijke klachten waar de huisarts geen medisch fysieke oorzaak voor heeft, zoals hartkloppingen, buikpijn of hoofdpijn. Te veel tijd gaat nog verloren met ‘afwachten’ of iemand wel of niet een burn-out heeft. Óf bij bovenstaande symptomen al dan niet sprake van een burn-out is, is niet eens zo relevant. Feit is dat het lichaam aangeeft dat veranderingen nodig zijn en zo doorgaan geen optie is.

Quote De angst voor de overgave was te groot, pas toen de ‘man met de hamer’ kwam moesten ze wel stoppen Hans van Dijk

Lastig daarbij is dat onderkenning en acceptatie meestal in combinatie zullen gaan met tijdelijk stoppen met werken en het uitstellen van sociale activiteiten. Men is bang om in een diep zwart gat te vallen, om in een onzeker en vooral onbeheersbaar proces terecht te komen. Doorgaan en nog even volhouden in de hoop dat ‘het wel beter wordt’, lijkt dan vaak een betere optie. Menig werkgever heeft de neiging om de eerste signalen te onderschatten.

Goed bedoelde adviezen als neem een paar dagen vrij, draag wat taken over en ga op tijd naar huis, bieden hooguit voor de korte termijn wat soelaas. Het wordt ook zelden opgelost met een cursus timemanagement of een workshop mindfulness. Meestal is dit uitstel en duurt de uitval, die zeer waarschijnlijk toch onvermijdelijk is, daardoor langer.

Talloze signalen van lichaam en geest

Bijna alle mensen met burn-out geven (uiteindelijk) aan dat ze al geruime tijd beseften dat het niet goed met hen ging. Lichaam en geest hebben talloze signalen gegeven, desondanks gingen ze toch door in de hoop dat die over zouden gaan. De angst voor de overgave was te groot, pas toen de ‘man met de hamer’ kwam moesten ze wel stoppen. Dan volgt het verbijsterende inzicht dat hun grootste angst, datgene wat ze juist wilden voorkomen, is uitgekomen.

De argumenten om door te gaan worden dus vooral ingegeven door angst. Angst om thuis te komen zitten, angst om een stempel opgedrukt te krijgen, angst voor de impact op de verdere carrière, angst voor de overgave (verlies van controle). Hierdoor wordt onbedoeld de periode van onderpresteren opgerekt, wat de angst alleen maar groter maakt. Daarom is acceptatie en berusting zo cruciaal voor het herstelproces. Door direct te anticiperen is er zowel voor de werkgever als voor de werknemer veel te winnen bij het verkorten van de duur van de uitval en het terugdringen van de impact.

Hans van Dijk uit Valkenswaard is personal coach bij Van Heteren en Partners.