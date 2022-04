Alsof de jongeren een blik op hun verste toekomst wierpen

ColumnWe hadden afgesproken in een koffiehuis, onze dochter en ik. Ze was er eerder met een date geweest en ze had het er wel leuk gevonden. Ik wist niet of ze het met mij zo leuk zou vinden, want met je ouwe op stap is een ander verhaal.