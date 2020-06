Alsof het er in onzichtbare inkt bij stond: domme Brabanders ook, met hun stompzinnige gezuip

Column Roos deed het natuurlijk expres, onze hele provincie affakkelen

10:30 Vorige week dook ze ineens op in het nieuws, Roos Vonk. Voor mensen die nu denken: Roos wie? Het gaat hier over een psychologe die in een paar bijzinnen onze hele provincie beledigde. Ze reageerde op Twitter op een tv-uitzending van Beau van Erven Dorens waarin bekende Brabanders Brabant aanprezen.