Alsof ik weer 17 was, kon ik niet wachten op de nieuwste plaat van mijn favoriete band

opinie De natuur lijkt steeds meer op het werk van Vincent Van Gogh

Eergisteren was ie jarig, onze Vincent. In 1853 geboren in het Westbrabantse Zundert. Zijn verjaardag wordt elk jaar herdacht met de Salon Van Gogh. Dit keer was dat in een tent op landgoed Oud-Herlaer, bij Sint-Michielsgestel.

1 april