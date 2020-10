Altijd een beetje rommelig

Column Onze dochter duwde op een paar knopjes en herstartte de tv

10:00 Van mijn ex had ik een redelijk nieuwe tv gekregen, die ze weer van een vriendin had. Een loei van een ding, maar wel een die digitale signalen kon ontvangen. Ik nam een standaardabonnement bij KPN en een monteur kwam langs om de tv te installeren. Bleek dat ik nog niet aangesloten was op het glasvezelnetwerk en dus zou ik nog een paar dagen moeten wachten, totdat een lichtje in de kast in de gang van rood op groen sprong. Ik kreeg een paar dagen daarna dan wel groen licht, maar ik had maar één zender, Nederland 1, en dan ook nog op een ander kanaal.