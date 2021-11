Ambitie European Green Deal; in 2050 zijn we af van een paar stevige verslavingen

INGEZONDEN OPINIEEuropa heeft ambitieuze plannen voor de aanpak van de klimaatverandering. Onder de noemer ‘European Green Deal’ is de ambitie in 2050 klimaatneutraal te zijn. Hoe ziet Europa er dan uit?

Klimaatneutraal in 2050 wil zeggen dat we dan alles bij elkaar geen broeikasgassen (kooldioxide, methaan) meer uitstoten en daarmee de temperatuur van de aarde niet meer laten stijgen dan 1.5° Celsius. De Green Deal gaat vooral over energie, industrie, gebouwen, vervoer en landbouw. Hoe die vijf sectoren er in 2050 uitzien komt nauwelijks expliciet aan de orde en dat lijkt mij voor onze medewerking aan de Green Deal tamelijk essentieel.

Economische groei als doel

Cruciaal voor het ontstaan van broeikasgassen en daarmee voor de klimaatopwarming is energie. In 2050 zijn we af van een paar stevige verslavingen op dit punt. Af van economische groei als doel en af van koolstof gerelateerde fossiele energie bronnen zoals kolen, olie en gas. We gaan dan voor welzijn en lopen over van (toegang tot) de overvloedig aanwezige energiebronnen: zon en wind, met behulp van energie coöperaties.

Nu staan de vrijheid van de markt, aandeelhoudersbelang, efficiency en winstmaximalisatie in de industrie (en daarbuiten!) voorop. In 2050 (leven en) werken we tussen de sociale en ecologische grenzen van de samenleving, gaan we voor welzijn, gedeelde welvaart, voor reële prijzen (sociale en ecologische kosten en opbrengsten inclusief) en voor de gelijkwaardigheid van de belangen (samenleving, klanten, medewerkers, leveranciers, aandeelhouders), voor de autonomie van de professional in de voorste linie.

In 2050 zijn publieke en private gebouwen af van het gas, maximaal geïsoleerd, vol met energiezuinige apparaten. In de wijk zijn we druk met energie coöperaties. Duurzame energie opwekken is een sport. Er zijn overal panelen op het dak en aan de wand. Er is overal groen rondom woningen en kantoren.

Als het gaat om vervoer staan in 2050 fiets en openbaar vervoer centraal, in een metro-achtig netwerk over NL. Waarbij ieder woont binnen een straal van 15 km van een treinstation, zoals D66 al voorstelt in haar laatste verkiezingsprogramma.

Nu staan schaalvergroting, intensieve veehouderij en subsidies centraal in de landbouw. In 2050 zijn dat gezondheid, biodiversiteit, biologisch, de voedselketen, lokaal, seizoengebonden, circulair. Ook hier worden reële prijzen gerekend inclusief sociale en ecologische kosten en opbrengsten inclusief.

Verborgen effecten

Een heleboel sectoren komen in de Green Deal niet aan de orde. Ze zijn wel van belang vanwege afhankelijkheden, oorzaken van oorzaken, secundaire effecten, zijeffecten, verborgen effecten. Denk aan het onderwijs: ‘It takes a village to raise a child’. Denk aan zorg in regio’s (zoals de Christen Unie al voorstelt in haar laatste verkiezingsprogramma), coöperaties en het goede leven ook voor kwetsbare mensen.

Denk ook aan veiligheid: door verbinding, dialoog, samenwerking en partnerschappen. Aan Kunst en Cultuur: verbeelding en ontspanning, fantasie en creativiteit. Denk aan de Overheid: de burgers besturen (in regio’s) de samenleving weer met elkaar, geïnspireerd door het algemeen belang, iedereen doet mee.

Sjaak Evers uit Eindhoven is bedrijfskundige