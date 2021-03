Amper een vreugdedansje bij de VVD, want winnen inmiddels routine

ColumnHet laatste stembiljet was nog niet geteld, of het Grote Analyseren was al begonnen. ‘Echte linkse’ kiezers verweten ‘nep links’ op sociale media het massale stemmen op D66. Of men wel wist hoe rechts D66 eigenlijk is! ‘Nep links’ sneerde op zijn beurt dat ze bij de andere linkse partijen hun ego’s eens opzij moesten schuiven en fuseren, wilden ze ooit nog een deuk in politiek pakje boter slaan.