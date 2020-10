Andere landen kijken met verbazing naar ons

Seeger hamerde ook op gevaar, op waarschuwingen, precies zoals Rutte. De gevaren van het virus, de waarschuwing dat we ons veel strenger aan de regels moeten houden. Rutte is erachter gekomen dat een beroep doen op de eigen verantwoordelijkheid steeds minder helpt en dat dringende adviezen niet werken. We zijn een eigenwijs volk. Soms is dat goed en ook vertederend, maar bij de bestrijding van het virus werkt het averechts. We denken het beter te weten dan de rest van de wereld en kletsen alles kapot.