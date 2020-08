Anderen moeten maar inschikken, is dat misschien wat ze denken?

Column Aangename verkoeling, met een beetje hulp van corona

10:00 Je zou vanwege de hitte natuurlijk lekker lang in de supermarkt kunnen blijven hangen. E-nummers in diverse soorten jam met elkaar vergelijken om jezelf een houding te geven en expres de broccoli vergeten zodat je aan het einde van je boodschappenrondje nog even terug kunt kuieren naar de groenteafdeling.