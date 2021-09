Angela de Jong is allang niet meer de stem van de gemiddelde kijker

Column Het duurde een tijdje voordat ik de automaat begreep en ik mijn ov-kaart kon opladen

26 augustus Bij de geldautomaat in de supermarkt stond een oude vrouw voor me. Ze was in gesprek met een van de kassières, die de rookwaar verzorgde en klanten moest helpen met de zelfscan. Het bleek dat de vrouw al vier keer voor de geldautomaat had gestaan maar nog steeds niet begreep hoe die werkte. Het meisje zou haar ditmaal helpen en gaf aanwijzingen hoe ze geld kon krijgen uit de automaat.