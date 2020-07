Anneliesje, Fabiola, Mieke en Moriaantje

Commentaar Uithang­bord, lintenknip­per, voorzitter en wellicht meer

8 juli Het is haar droombaan en met Brabant heeft ze een sterke band - ze was zeven jaar burgemeester van Veghel en haar vriendin woont in Den Bosch. Vandaar dat Ina Adema (VVD) het denkt te kunnen maken om Lelystad, waar ze in 2016 burgemeester werd, te verlaten terwijl de stad nog aan het bekomen is van een ernstige bestuurs-crisis.