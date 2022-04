Anti-abortusprotest met een begripvolle glimlach; enger kan haast niet

Voorwande­len in een heerlijke plensbui, met zicht op liefst twintig biggetjes

We mogen de wei weer in. Na de coronadip kunnen we als Brabants Landschap weer excursies gaan leiden. Dat komt mooi uit, want we bestaan dit jaar 90 jaar. Voor onze contribuanten hebben we speciale excursies voorbereid in onze mooiste gebieden.

11 april