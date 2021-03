Anti-vaccers hebben gelijk, er zijn bijwerkingen: plotselinge toename van solidariteit

Gelijk anti-vaccers over bijwerkingen

De zorgen van ‘anti-vaccers’ zijn bij nader inzien volkomen terecht. In de bijsluiter bij Covid-19 vaccins las ik het volgende. ‘Het vaccin leidt in de meeste gevallen tot de volgende bijwerkingen: plotselinge toename van solidariteit, verantwoordelijkheidsbesef en vertrouwen in de wetenschap. Ook treedt vaak een aanval van gezond verstand op, gevolgd door een grote mate van gemoedsrust en tevredenheid. Een sterke afname van achterdocht en complotdenken is waarschijnlijk. Voor patiënten die al aan deze afwijkingen lijden, is het vaccin ongevaarlijk.’

Henri Grootveld, Eindhoven

Klagers houden moois Stationsplein tegen

Eindhoven was altijd een stad met weinig bijzondere gebouwen. Gaan we op het Stationsplein iets moois neerzetten, beginnen klagers van alles te verzinnen om het tegen te houden. Ik woon zelf vlakbij en ik zeg BOUWEN. Naar die klagers moet de gemeente niet luisteren, want deze mensen klagen waarschijnlijk over alles en nog wat. Het centrum verdient onderhand een grootstedelijke uitstraling en daar hoort mooie hoogbouw zeker bij.

Pim Bekkers, Eindhoven

Torens zijn juist fraaie invulling stad

Socioloog van Stokkom vindt de nieuwe plannen aan het Stadhuisplein ‘monsterlijk’. Dat mag natuurlijk. Ieder mag architectonische aanpassingen voorstellen die hem of haar beter passen. Maar met de kwalificatie ‘monsterlijk’ ben ik het totaal oneens. Ik vind het een fraaie invulling van dit deel van onze stad, net als de plannen nabij het Centraal Station. Ook daar zijn uiteraard tegenstanders voor. En ook daar speelt eigenbelang een belangrijke rol.

In het centrum van een groeistad als de onze is er nu eenmaal meer ruimte naar boven als naar opzij. De hoogte in? Wen er maar aan.

Peter Bijnen, Eindhoven

Alles opgeofferd aan heilige markt

Gedurende meer dan veertig jaar is de publieke sector in ons land tot op het bot uitgekleed. Politie, justitie, zorg, onderwijs, defensie; iedereen loopt er op zijn tenen. Alles is geofferd op het altaar van de heilige markt. Niet de minste economen en financieel deskundigen geloven in de theorie van Adam Smith (1723-1790) dat wat goed is voor bedrijven ook goed is voor de bevolking. Inmiddels begint hier en daar het besef door te dringen dat dit in de praktijk al lang niet meer houdbaar is. Sommigen zijn op dit punt echter nog steeds blind. Laten we er in ons stemgedrag op 17 maart rekening mee houden!

Noud Jansen, Dommelen

Kinderboerderij voldoet ook aan regels

In een ingezonden brief schrijft Claudia Oeffinger dat er in een Dieren Opvang Centrum opgeleide dierverzorgers moeten zijn en niet alleen vrijwilligers en stagiaires (ED 6-3, ‘Het is geen kinderboerderij’). Ik ben het met haar eens, maar de laatste opmerking is weinig collegiaal en getuigt van onvoldoende kennis. Ik ben zelf beheerder op een kinderboerderij en wij werken (ook) al jaren hard om aan alle regel-en wetgeving te voldoen, op elk vlak. Daarnaast werken er tachtig vrijwilligers en twee gediplomeerde beheerders.

Monique Peeman, Geldrop

Warmtepomp is omgekeerde koelkast

Geregeld stoor ik me aan de gebrekkige uitleg van de werking van technische apparaten. Vooral het gehaspel met de eenheden kilowatt (kW, vermogen) en kilowattuur (kWh, energie). Zo ook in de krant van 6 maart over de werking van de warmtepomp. ‘De buitenunit haalt met een ventilator lucht naar binnen. Die wordt door een compressor samengeperst, waardoor warmte ontstaat. Die warmte wordt via leidingen afgegeven aan het bestaande cv-systeem in huis.’

Behalve dat er een buiten- en binnendeel is, deugt van deze uitleg werkelijk niets. Hoe werkt de warmtepomp dan wel?

In het buitendeel wordt warmte uit de buitenlucht gehaald door een warmtewisselaar. De warmte laat een koudemiddel verdampen. De damp wordt met een compressor op een hogere druk gebracht. Het koudemiddel condenseert op een hogere temperatuur in het binnendeel en geeft zijn warmte af aan het cv-systeem. De warmtepomp ontleent zijn naam aan het gegeven dat hij warmte van een laag niveau (buitenlucht) ‘oppompt’ naar een hoger niveau (cv-systeem). Eigenlijk gewoon een omgekeerde koelkast.

Piet van Loon, Eindhoven

Bezuiniging versterkt benarde positie jeugd

Als oud-jeugdzorgwerker volg ik met geknepen tenen de overheveling van de jeugdzorg naar gemeenten. Niet dat het in mijn tijd enkel rozengeur was, maar dit overlaten aan mensen die geen idee hebben, dat spant de kroon.

Met stijgende verwondering volg ik ook de stappen van wethouder Renate Richters. Als gemeenteraadslid zich heel sociaal profilerend. Haar collega Leny Scholten tuigde WijEindhoven op, Richters nam het over.

In de zorg voor ouderen, chronisch zieken en gehandicapten loop ik zelf tegen een systeem aan dat mensen die zichzelf zouden kunnen redden ook hulp krijgen. Terwijl bescheiden (goedkopere) verzoeken verzanden in een star servicebureau. Een afdeling ambtenaren die, samen met alle kosten van rechtszaken, een onbeleefd deel van het zorggeld opslokt. Met verbazing zag ik het gedrag van Richters zich bijna haaks ontwikkelen op hetgeen ze in het verleden liet horen. En dan nu die bezuiniging op jongerenwerkers in een aantal wijken. Na nota bene zelf mee in Den Haag aan de bel getrokken te hebben over de benarde positie van onze jeugd in deze coronatijd.

Hoe kort geleden is het nog maar dat Van Gijzel in gesprek ging met jongeren in Blixembosch wegens problemen? Vaartbroek is lang een probleemwijk geweest en gaan we nu nieuwe ‘Vaartbroeken’ kweken? Kan altijd bijgestuurd ja, maar tegen die tijd hebben een heel aantal jongeren zich op andere wijze ontwikkeld en dat zal tot verdriet van hun ouders en omgeving niet altijd omkeerbaar zijn. Deze wethouder toont twee gezichten. Is ze iemand anders dan ze laat zien? Of laat ze zich teveel door anderen sturen, omdat ze de eigen rug juist niet zo recht kan houden?

Marianne van Gestel, Eindhoven