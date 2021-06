‘Armen helpen’ mag geen masker van discriminatie zijn; op papier is discriminatie verboden

INGEZONDEN OPINIEHELMOND - Discriminatie zit in een klein hoekje en zelfs de Super Sociaal supermarkten die op zich super bezig zijn discrimineren want een bepaalde groep mensen naar een speciale winkel sturen is discriminerend.

Fijn dat we in een vrij land als Nederland wonen. Te veel vrijheid. Racisten en godsdiensten misbruiken de vrijheid en discrimineren anderen. Op papier is discriminatie verboden. Artikel 1 van de grondwet luidt: ‘Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.’ Maar we weten allemaal dat mensen gediscrimineerd worden in de praktijk.

onder invloed van racistische ideeën

Wie doet dat dan? Een groep racistische Nederlanders. Maar er zijn ook Nederlanders die vaak onder de invloed van racistische ideeën zijn. Nederlanders die er niet over nadenken, zijn waarschijnlijk racistischer dan je denkt. Sommigen zijn het bewust, sommigen zijn het onbewust. Kijk naar de politieke partijen in Nederland. We kunnen wel zeggen dat de rechtse partijen min of meer racistische uitgangspunten hebben. De meeste Nederlandse kiezers stemmen op rechtse partijen. De laatste jaren hebben wij rechtse regeringen. Daardoor zijn de discriminatie gevallen gegroeid in Nederland.

Waarom wordt iemand zo gemakkelijk racist? Door egoïsme. Ongelijkheid vormt de basis voor het kapitalisme. Daarom voedt kapitalisme mensen met egoïstische ideeën. ‘Ikke ikke ikke en de rest kan stikken.’ Deze mentaliteit past bij deze groep Nederlanders. Zo’n ongelijkheid bestaat ook tussen landen in de wereld.

Quote Iemand met een gemeente­lij­ke inkomens­ver­kla­ring mag met een winkelpas nog voordeli­ger boodschap­pen doen, zo'n winkelpas zie ik als stempel (bevesti­ging) voor iemand die arm is Turgay Usanmaz

Wat is de politieke positie van de allochtonen in onze samenleving? Zijn ze engelen? Nee. Hun situatie is ook erg. Helaas is het percentage van mensen met zieke gedachten, zowel racisme als extreme islam, bij allochtonen (vooral bij de mensen uit islamitische landen) te hoog.

Nederland is toch een super sociaal land? Oh ja? Kijk naar de ‘Super sociaal’ supermarkten in Helmond en Laarbeek. Dit zijn supermarkten voor de mensen die weinig inkomen hebben. Maar dat is discriminatie op grond van inkomen. Als je arm bent, mag je naar een supermarkt die speciaal voor je opgericht is, zeggen ze. Volgens hun website categoriseren de klanten ook nog. Iemand met een gemeentelijke inkomensverklaring mag een winkelpas hebben om daar nog voordeliger boodschappen te doen. Zo'n winkelpas zie ik als stempel (bevestiging) voor iemand die arm is. De gedachte om een bepaalde groep mensen naar een speciale winkel te sturen is discriminerend. Het argument ‘armen helpen’ is hier een masker van discriminatie. Je kunt armen ook op andere manieren helpen. In de toekomst kan deze mentaliteit nog erger worden, bijvoorbeeld arme mensen met een speciale bus laten reizen. Even overdrijven: overmorgen een speciale wijk voor armen, volgende maand een speciale stad.

Maar zijn mensen die van deze supermarkten gebruik maken dan verkeerd bezig? Dat zijn de mensen die ook in het hoofd arm zijn. Ze denken niet na. Voor hun economische voordeel gaan ze naar die zogenaamde ‘super sociaal’ supermarkten. Arme mensen die eigen trots hebben, gaan zeker niet. Het idee is wel ‘super’. De supermarkten zijn ook ‘super’ bezig. Dat klopt, maar wel met ‘super discriminatie’.

Turgay Usanmaz uit Helmond is leraar in Helmond