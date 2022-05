ASML brengt zoveel voorspoed dat het alle mogelijke ruimte van de regio en het Rijk verdient zich te ontplooien

Opinie Geld en kunst zijn onlosmake­lijk met elkaar verbonden en dat is spijtig

829.000.000 euro. Da’s bijna een miljard! 829 miljoen euro, dat enorme bedrag is uiteindelijk betaald voor de kunstcollectie van het voormalige echtpaar Linda en Harry Macklowe. Dat ‘voormalige’, daar zit ‘m de kneep, want dat was precies de reden waarom de 65 kunstwerken van onder anderen Picasso, Rothko, Giacometti en Warhol afgelopen maandag in New York werden geveild.

20 mei