Avond na avond luisteren naar wat de burger nou eigenlijk wil

Niet dat ik als buitenstaander iets mocht zeggen natuurlijk, maar als het ene raadslid na het andere weer eens beloofde niet in herhaling te zullen vallen om vervolgens toch slaapverwekkend lang in herhaling te vallen, had ik soms best even de microfoon aan willen zetten. Om ze op de klok te wijzen die onverbiddelijk richting nachtelijke uurtjes sloop.