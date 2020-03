Column Verontrus­tend, die ‘ophok­plicht’ voor Brabanders

10:00 Als ik geloofde in zaken als karma, of een grote regisseur die vanaf een wolk ver weg aan de touwtjes trekt, zou ik denken dat het coronavirus een straf is voor de ongebreidelde consumptiedrift van de mens. Een soort oprisping van de aarde of het brein achter de schepping om ons te laten weten dat het even genoeg is geweest.