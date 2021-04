Beetje misselijk van de overdrevenheid van de uitverkorenen

ColumnHet is blijkbaar nog nooit zo belangrijk geweest: er bij zijn. Bij de selecte groep die een museum in mag, naar het theater en pretpark gaat, of een proefpilsje drinkt in een café. Het lijkt of de gelukkigen een hervonden walhalla mogen betreden. En na afloop staat een leger cameramensen en journalisten te wachten, dat de gelukkigen interviewt over hoe het was, om uitverkoren te zijn.