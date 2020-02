Behalve tegen bier antwoordde hij op bijna alles met bollocks (gelul)

Hij woonde toen nog niet lang in de stad. Eerder was hij al zwervend in een commune beland in Zuid-Limburg, waar je al snel het gevoel had dat je in een commune zat. Toch hadden ze hem buiten geknikkerd. Waarom snapte hij niet, maar vermoedelijk was luiheid de reden, want als hij een ander zag werken werd hij al moe.