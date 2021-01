Behalve veel ellende ook wel wat geleerd

De eerste belangrijke hobbel die we moeten nemen is nog steeds corona. Wel of niet vaccineren? Is het veilig? Wat zijn de bijwerkingen? Hoe lang is het werkzaam? Zaken waarover je moet nadenken. Maar stel, je hebt de beslissing genomen dat je die spuit wil hebben, wanneer ben je dan eindelijk aan de beurt? In Eindhoven kunnen vijfhonderd mensen per dag ingeënt worden las ik deze week in deze krant. Alleen Eindhoven heeft al bijna 240.000 inwoners, waarvan natuurlijk niet iedereen gevaccineerd hoeft te worden, maar zeg grofweg de helft. 120.000 mensen. Dat duurt zeker 240 dagen, bijna negen maanden. Is nog bijna een jaar. En dan hebben we het alleen nog maar over Eindhoven.