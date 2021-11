Beheer natuur Helmond blijft hoofdpijndossier

INGEZONDEN OPINIEHELMOND - Deze krant meldde, na het omzagen van de monumentale gele treurwilg langs het Groenpad afgelopen 25 oktober, dat voor de gemeente Helmond het hoofdpijndossier gesloten was. Niets is minder waar!

Het geleur met deze waardevolle oude boom, (123 jaarringen geteld vanaf het binnenste vijfjarige stammetje), is maar één illustratie van zorgwekkende mankementen die in Helmond al decennia het werkelijke hoofdpijndossier vormen. Dát maakte deze gebeurtenis opnieuw duidelijk! Ondanks eerdere juichende uitspraken en beloftes (!), kon de boom in tweede instantie toch niet verplaatst worden, omdat er op de andere locatie gif in de grond zat. Maar er waren ook andere motieven...

Ook met ‘nieuwe natuur’ werd niet al te zorgvuldig omgesprongen en ook niet met het geld dat daarvoor beschikbaar was. In het vroege voorjaar van 2020 was er subsidie voor een CO2 - compensatiebos bij Berkendonk. Voor zo’n 20.000 euro werden ruim 8000 boompjes geplant. En het gemeentelijk personeel doneerde in december 2019 vanuit hun kerstpakket ook boompjes. Echter in de erg warme en droge zomer die volgde, keek de gemeente niet meer naar die boompjes om. Elders in de stad zagen we hoe bomen van water voorzien werden, maar die duizenden jonge boompjes op de Rijpelberg liet men verdrogen. Wij krijgen er nog plaatsvervangend hoofdpijn van!

Helmond een bijzondere stad

Al vele jaren zou Helmond een bijzondere stad kunnen zijn. Op het gemeentehuis van Helmond gaan de professionals die Helmond moeten verkopen hierbij vast direct rechtop zitten… Wat zij niet lijken te begrijpen is dat dit 'bijzonder zijn' iets anders van hen vraagt dan dat wat zij nu bieden.

Ruim achthonderd jaar stadsgeschiedenis, óók groene (!) en daarnaast zorgvuldig beheer en goed behouden van oude bomen, waardevol landschap rond Helmond; ecologisch erfgoed bestaande uit beekdalen met houtwallen en oude boskernen, oude landweerbeplanting enzovoort zijn niet enkel van groot belang in verband met de klimaatproblematiek, maar zouden kunnen bijdragen aan de bijzondere waarde van Helmond. Helaas geeft Helmond steeds weer blijk van het ontbreken van gespecialiseerde academische kennis bij het goed beheren en zorgvuldig behouden van landschappelijk erfgoed en waardevolle groene cultuurhistorie. Recent constateerden we dat helaas ook weer bij de plannen voor de Bundertjes. Unieke middeleeuwse landschapselementen en ook natuurlijke processen die graden in temperatuur schelen worden daarin veronachtzaamd.

Beslissin­gen over waardevol­le natuur niet overgela­ten aan mensen die vanuit een bedrijfs­kun­di­ge of technische vakoplei­ding werken

Dat de kennis daarover bij de volksvertegenwoordiging en gemeentebestuur niet optimaal is, dat is niet de kwestie. Wél zou men kunnen bedenken dat beslissingen over het beheren en behouden van waardevolle natuur, het oude landschap en monumentaal groen niet enkel overgelaten kan worden aan mensen die vanuit een bedrijfskundige of technische vakopleiding met groen in de weer gaan. En dat dan liefst zo goedkoop mogelijk… Allemaal vast goed bedoeld, maar het gaat hierbij niet om tuintjes en plantsoenen! De treurwilg illustreerde dit door een tak te verliezen. Niet verbazingwekkend nadat in de jaren tachtig om de stam anderhalve meter hoog grond met daarin allerlei rommel gestort werd.

Troep van gesloopte fabrieken

De natuur, zeker het ecologisch erfgoed, vraagt om gedegen gespecialiseerde deskundigheid. In een ziekenhuis worden beslissingen over de behandeling van patiënten ook niet over gelaten aan de technische ploeg die met de karretjes rondrijdt, of aan de afdeling inkoop. En in het Rijksmuseum vraagt men voor de restauratie van de Nachtwacht geen huisschilders…

Bij het aanpakken van belangrijke milieuprobleem lijkt er niet enkel sprake van onkunde, maar ook van onwil. Kijken we naar het gif overal in de bodem. Men komt er in Helmond alsmaar niet toe om dat volledig op te ruimen. Dat er nog steeds op tal van plaatsen troep afkomstig van gesloopte fabrieken en ja, ook allerlei gevaarlijk ziekenhuisafval, in de bodem zit, dat klinkt niet leuk.

Partijen als SP en Groen Links zouden het aan hun stand verplicht zijn, zeker nu zij prominent in het college zitten, om zich daar druk over te maken. Zou het ermee samenhangen dat, nu Groen Links een collegepartij is geworden, zaken in verband met houden van de macht en status quo belangrijker zijn dan groen en milieu?

Maria van de Looverbosch is als ecologe en cultuurfilosofe verbonden aan het centrum voor Historisch landschap & natuur, Jeanne Moorman en Rinus Swinkels uit Helmond zijn lid van IVN Helmond