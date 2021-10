Het is goed dat Staatsbosbeheer aangetaste sparren in het Vresselse Bos, die al vijf jaar staan te verdrogen en waar de letterzetter lekker van heeft gegeten, gaat aanpakken. Maar op onze vraag of er nieuwe aanplant voor in de plaats komt is men vaag. Er worden eikels gestrooid(??), het bos zorgt zelf voor nieuwe aanplant en als er geld over is (??) wordt er nieuwe aanplant gezet. Het onderhoud in het Vresselse bos is niet op orde, zegt Staatsbosbeheer zelf, door de wisselingen in de teams. Nu is er een boswachter beheer en een boswachter communicatie. Dat is prima, wel jammer dat je wisselingen in je team aanhaalt als reden om geen onderhoud in het bos te verrichten.

Stevig ingrijpen met de botte bijl

Het Vresselse Bos maakt onderdeel uit van het Groene Woud, een gebied van 35.000 hectare in de driehoek Eindhoven-Tilburg-Den Bosch. Het gebied kent een kern van 7.500 hectare aan natuur bestaande uit bossen, moerassen, heide en agrarisch populierenlandschap. Nu gaat er dus stevig ingegrepen worden. En jawel met de botte bijl. Er worden open plekken gemaakt, stroken gekapt en percelen “vrijgemaakt van alle bomen”.

Wij zien dit met lede ogen aan en hebben de bewoners gemobiliseerd van Vogelsven en ‘ons’ bos en hebben de boswachter uitgenodigd om met ons een ronde te wandelen zodat zij de geplande werkzaamheden nader kon toelichten. De boswachter vond dit een uitstekend idee, want zo gaf zij aan, Staatsbosbeheer vind het belangrijk dat omwonenden correct worden geïnformeerd en Staatsbosbeheer is ook blij met de actieve burgerparticipatie van, in dit geval, frequente bosgebruikers.

Quote Omdat je geen onderhoud aan een prachtige bomenlaan kunt geven haal je gewoon de bomen weg? Saskia Jansen en Paulus van Tilburg

Tijdens de wandelronde is gebleken dat er naast de sparren en diverse dennen soorten ook enorme Amerikaanse eiken zijn gemarkeerd, deze maken onderdeel uit van lanen en paden en geven zo, in al hun pracht en glorie, een indrukwekkend beeld van het Vresselse Bos. Deze bomen zijn oud (30-60 jaar) en kunnen nog tientallen jaren doorgroeien tot Woudreuzen. Maar ze gaan weg! De reden? Het huidige team geeft aan: “vrijzetten om groeikans te geven aan de eiken in een laanstructuur is niet haalbaar in het reguliere beheer gezien de grote oppervlakten natuur die we te beheren hebben.” Dus omdat je geen onderhoud aan een prachtige bomenlaan kunt geven haal je gewoon de bomen weg?

Aangeboden werkzaamheden te verrichten

Wij hebben als bewoners aangeboden diverse werkzaamheden te verrichten zoals het terugdringen van de Vogelskers en het opruimen van takhout na de ingreep. Want het gebied zal eruit gaan zien als een “oorlogsgebied” aldus de eigen boswachter. Vrijwillig, met de bewoners, slechts in ruil voor wat kachelhout wat achterblijft na een dunning (verjongingsingreep). Dan denk je, daar zijn ze bij Staatsbosbeheer vast erg blij mee? Nee, want Staatsbosbeheer gaat dit zelf doen, hoe dan? Door het allemaal te laten liggen want het takhout moet de bodem van de arme zandgronden weer verrijken. Raar want een bos is een ecosysteem en houdt zichzelf in stand, door extra takhout achter te laten neemt de kans op explosieve groei van ongewenste soorten alleen maar toe.

Saskia Jansen en Paulus van Tilburg wonen in het gebied van het Vresselse Bos in Sint-Oedenrode